Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

В восьми российских регионах эпидемическая ситуация остается сложной: число заболевших ковидом в них продолжает расти. На плато вышли 30 субъектов, в 47-ми заболеваемость снижается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Будем надеяться, что они (вышедшие на плато регионы — прим. ред.) справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация», — отметила Попова.

Глава ведомства напомнила, что сезонное ухудшение ситуации с вирусными инфекциями обычно происходит во второй декаде сентября, поэтому она не исключила новой вспышки коронавируса осенью. В это время люди возвращаются из отпусков в коллективы, а дети в школы после летнего отдыха. По словам Поповой, на этом фоне обычно и происходит рост инфекционных заболеваний.

Российские медики с начала пандемии выявили 6 956 318 случаев ковида. От последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 184 812 человек. В стране сейчас идет масштабная вакцинация, ход которой ускорили введенные регионами после ухудшения эпидемической ситуации в начале лета ограничения.