Глава Роспотребнадзора объяснила, почему растет число случаев коронавируса в России

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер по профилактике распространения этого вируса. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», — заявила Попова в эфире канала «Россия 1».

Она также призвала не бояться вируса, но относиться к нему более настороженно. То есть более тщательно соблюдать меры, разработанные Роспотребнадзором для профилактики распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что Москва побила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 за сутки с 8 июня. За последние 24 часа в столице зафиксировали 1792 случая заражения коронавирусом. При этом большинство из них — лица от 18 до 45 лет. 13,1% заразившихся коронавирусом — дети. В больницы отправились 830 человек за сутки. Суточный рост числа заболевших составил 0,6%.