Глава Роспотребнадзора назвала группу риска для вируса оспы обезьян

Оснований для паники в России в связи с ростом выявленных в мире случаев заражения вирусом оспы обезьян сегодня нет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что ведомство уже приняло меры для того, чтобы не допустить вспышки заболевания.

«Мы усилили санитарно-карантинный контроль, мы провели и проводим мероприятия с нашими коллегами медиками во всех регионах. Главное, чтобы была настороженность, чтобы доктор сразу мог предположить, что у человека, у которого есть определенное недомогание, может быть эта инфекция», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в группу риска сейчас входят те, кто выезжает за границу. Им нужно быть настороже и сообщать врачам о своем путешествии.

Попова отметила, что передача вируса происходит контактным путем. При этом протекает заболевание у всех по-разному: кто-то переносит тяжело с большим количеством высыпаний на коже и слизистых, а у кого-то все происходит легче.

При этом руководитель ведомства подчеркнула, что этот вирус известен давно, поэтому реагировать на его распространение не стоит. Попова напомнила, что человечество победило натуральную оспу благодаря кампании по вакцинации, которую начал проводить СССР. Всемирная организация здравоохранения объявила о полной ликвидации оспы человека в 1980 году.

Оспа обезьян ранее встречалась только в странах Африки, где это заболевание уже имеет статус эндемичного. Но за последние несколько недель несколько случаев заражения зафиксировали в странах Европы, Северной и Латинской Америки. Вирус вызывает лихорадку, головные и мышечные боли.