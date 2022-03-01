Глава Роспотребнадзора назвала долю заражений «омикроном»

Больше 95% выявляемых в России случаев заражения коронавирусом сейчас приходятся на «омикрон»-штамм. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова привела пресс-служба ведомства.

Эту цифру получили в результате секвенирования около 110 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2. Доля штамма «дельта» при этом составляет 4,2%, остальных вариантов — 0,7%.

Попова также сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в России.

«По итогам восьми недель 2022 года в стране зарегистрировано 875 280 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, что на 27,6% ниже, чем на прошлой неделе», — сказала глава Роспотребнадзора.

Суточная заболеваемость COVID-19 начала расти в России после новогодних праздников. Эксперты связали это с распространением более заразного штамма «омикрон».

В России за последние сутки выявили 97 333 новых случая коронавируса. Ежесуточный прирост новых случаев ковида в России не опускался ниже планки в 100 тысяч с конца января.