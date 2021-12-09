Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой эффективной и безопасной вакциной

Вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой эффективной и безопасной в мире. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире. Около двух недель назад исследование, проведенное в Венгрии, показало, что „Спутник V“ защищает от смерти от COVID на 98%», — сказал Дмитриев газете «Известия».

Он добавил, что такой показатель является самым высоким. Полученные цифры говорят о том, что привитые «Спутником V» защищены от летального исхода в 130 лучше по сравнению с невакцинированными людьми.

«Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Там были Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, и „Спутник“ показал самую высокую эффективность», — уточнил глава РФПИ.

По словам Дмитриева, действие российского препарата длится дольше по сравнению с другими вакцинами. Через полгода после вакцинации эффективность «Спутника V» составляет порядка 80%.