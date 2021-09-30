Глава Профсоюза фельдшеров Беляков предупредил о резкой смене симптомов ковида

Этой осенью произошла резкая смена симптомов ковида. Теперь начало заболевания стало еще проще спутать с обычной простудой или гриппом. Но медики предупредили, что появились и новые проявления.

«Новый симптом коронавирусной инфекции — сильный насморк, чего не было раньше. Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной», — заявил порталу ОСН глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков.

Он добавил, что раньше пневмония появлялась у инфицированных на седьмой день, а теперь ее можно заметить уже на третий день. По словам Белякова, сначала ковид очень похож на острый грипп. Заболевший начинает чувствовать першение в горле и повышение температуры. Еще к симптомам может добавиться потеря обоняния, головокружение и глухота.

«При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение центральной нервной системы. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум — на второй день и длятся неделями», — отметил врач Александр Эдигер.

Он подчеркнул, что раньше в анализах не наблюдались выраженные ферменты печени. Теперь же их можно увидеть.