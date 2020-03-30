Глава Минздрава рассказал, как погода влияет на коронавирус

Мурашко добавил, что оптимальной температурой для вируса являются 6-8 градусов тепла.

«Ждем устойчивых +25 на улице, вот тогда у нас точно все будет хорошо», — резюмировал глава Минздрава.

При этом употреблять спиртное для борьбы с вирусом Мурашко не рекомендовал. Вместо этого он посоветовал сходить в баню, потому что она поднимет иммунитет.

Тем временем в Российской академии наук назвали домыслами сообщения о том, что коронавирусная инфекция может вести к бесплодию у мужчин. По словам вице-президента РАН, руководителя секции медико-биологических наук Владимира Чехонина, «сегодня оснований делать такие далеко идущие выводы нет», а говорить о последствиях COVID-19 для здоровья можно будет только после проведения экспериментов и анализа имеющихся данных.