Глава Минздрава заявил об эффективности «Спутника V» против британского штамма коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против британского штамма коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил ТАСС.

Специалисты Минздрава установили, что уровень антител у вакцинированных «Спутником V» к британскому штамму коронавируса не отличается от уровня антител к исходному штамму вируса.

«Вакцина „Спутник V“ защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», — констатировал Мурашко.

Американские СМИ ранее признали «Спутник V» единственной вакциной от коронавируса, которая прошла полный цикл испытаний.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что россияне, которые уже перенесли формы коронавируса, распространенные в стране, как и те, кто сделал прививку, не заразятся британским штаммом SARS-CoV-2. Главный санитарный врач России также напомнила, что ношение масок в общественных местах и при скоплении более 50 человек по-прежнему является обязательной мерой для защиты от рисков инфекции.