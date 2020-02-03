Глава минздрава Забайкальского края навестил китайца с подозрением на коронавирус
Глава минздрава Забайкалья Валерий Кожевников навестил гражданина Китая, лечащегося в инфекционной больнице Читы. Недавно китаец пожаловался, что его изолировали без всяких объяснений, а диагноз он узнал из СМИ. Об этом написал сайт «Известия».
По словам Кожевникова на данный момент состояние пациента удовлетворительное, лечением он доволен. В боксе есть все необходимое: обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приема пищи.
Выписать больного и его семью, которая также изолирована в больнице, пока не могут. У мужчины еще не прошел кашель, а у его дочери держится температура.