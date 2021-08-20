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    20 августа 2021, 15:40

    Глава Минздрава Саратовской области объяснил, как занятия русскими народными песнями помогут в восстановлении от ковида

    Дарья Морозова

    Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин объяснил, как занятия русскими народными песнями помогут в восстановлении легких после коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он уточнил, что такое же предположение озвучила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

    «Они имели в виду, что русские народные песни содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику, потому что они протяжные, со звуком», — пояснил Костин.

    По его мнению, такой способ действительно может помочь в реабилитации после инфекции.