Глава Минздрава Саратовской области объяснил, как занятия русскими народными песнями помогут в восстановлении от ковида

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин объяснил, как занятия русскими народными песнями помогут в восстановлении легких после коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он уточнил, что такое же предположение озвучила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«Они имели в виду, что русские народные песни содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику, потому что они протяжные, со звуком», — пояснил Костин.

По его мнению, такой способ действительно может помочь в реабилитации после инфекции.