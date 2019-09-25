Глава Минздрава РФ рассказала о программе по борьбе с онкозаболеваниями

Вероника Скворцова отметила, что несмотря на реализацию проекта, смертность от рака на протяжении еще нескольких лет не будет снижаться. Это связано с ростом заболеваемости.

«В целом идет снижение (смертности) за счет неинфекционных заболеваний, но из-за того, что мы активно сейчас развиваем противоонокологическую программу, в течение ряда лет мы можем иметь как бы стагнацию по показателю смертности (от онкозаболеваний)», — объяснила она.

Министр здравоохранения отметила важность показателей одногодичной летальности и пятилетней выживаемости. По словам Скворцовой, рост первого показателя говорит о том, что заболевание обычно выявляют на поздней стадии, когда лечение уже неэффективно, поэтому пациент умирает в течение года. Второй показатель свидетельствует о том, что опухоль выявлена на ранней стадии и излечена. В результате продолжительность жизни пациента составляет пять и более лет.

Вероника Скворцова подчеркнула, что эта динамика меняется из-за своевременной профилактики факторов риска, а также из-за раннего выявления заболевания и современного лечения.