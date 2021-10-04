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    04 октября 2021, 13:43

    Глава Минздрава РФ Мурашко рассказал, сколько привитых заболели ковидом

    Александр Блинов

    Среди вакцинированных от коронавируса ковидом заболевают всего 2% людей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, написало РИА «Новости».

    Глава Минздрава РФ Мурашко рассказал, сколько привитых заболели ковидом

    Таким образом, на 100 привитых людей только двое заболевают ковидом.

    Глава Минздрава также сообщил, что у Всемирной организации здравоохранения не возникало никаких претензий к российской вакцине «Спутник V». Однако препарат до сих пор не получил одобрения ВОЗ. Хотя все документы для этого уже оформлены и внесены на рассмотрение.

    По словам Мурашко, от коронавируса в России уже привиты около 60% людей старше 60 лет.

    Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее рассказал о коварности ковида, который обманывает все прогнозы медиков.