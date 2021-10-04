Глава Минздрава РФ Мурашко рассказал, сколько привитых заболели ковидом

Среди вакцинированных от коронавируса ковидом заболевают всего 2% людей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, написало РИА «Новости».

Таким образом, на 100 привитых людей только двое заболевают ковидом.

Глава Минздрава также сообщил, что у Всемирной организации здравоохранения не возникало никаких претензий к российской вакцине «Спутник V». Однако препарат до сих пор не получил одобрения ВОЗ. Хотя все документы для этого уже оформлены и внесены на рассмотрение.

По словам Мурашко, от коронавируса в России уже привиты около 60% людей старше 60 лет.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее рассказал о коварности ковида, который обманывает все прогнозы медиков.