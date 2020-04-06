Глава Минздрава рассказал об эффективности антималярийных препаратов при лечении COVID-19

«Это антималярийные препараты, они показали достаточно неплохую эффективность, но не являются во всех ситуациях жизнесберегающими и спасают жизнь», — приводит слова Михаила Мурашко издание «ФедералПресс».

Глава Министерства здравоохранения РФ также отметил, что существуют несколько схем применения этих и иных противовирусных препаратов. Сейчас проводится лабораторный поиск. Применять эти препараты можно исключительно под контролем врача, сообщил сайт «Мир24».

«Эти препараты токсичны и ни в коем случае нельзя применять их просто профилактически, категорически нельзя», — подчеркнул Мурашко.

За последние сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах. Также зафиксированы два летальных исхода.