facebook_pixel
    31 августа 2021, 11:52

    Глава Минздрава Мурашко предупредил о повышенном риске смерти в течение 6 месяцев после ковида

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    У пациентов, переболевших ковидом, сохраняется высокий риск смерти в течение полугода. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время интервью на телеканале «Россия 24».

    Глава Минздрава Мурашко предупредил о повышенном риске смерти в течение 6 месяцев после ковида

    «Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал Мурашко в интервью каналу «Россия 24».

    Ранее Михаил Мурашко назвал категорию россиян с самой большой смертностью от COVID-19. По его словам, 85% летальных исходов приходится на россиян старше 60 лет.

    За сутки в России подтвердилось 17 813 новых случаев коронавируса. При этом за последние 24 часа вылечились 18 624 человека, умерли 795. Больше всего случаев в Москве и Московской области.

    Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6 918 965 человек в 85 российских регионах. Из них 6 181 054 выздоровели, 183 224 скончались.

    Россия с начала 2021 года проводит масштабную вакцинацию населения. В стране есть несколько собственных вакцин от коронавируса. Большая часть людей делает прививку «Спутником V».