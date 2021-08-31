Глава Минздрава Мурашко предупредил о повышенном риске смерти в течение 6 месяцев после ковида

У пациентов, переболевших ковидом, сохраняется высокий риск смерти в течение полугода. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время интервью на телеканале «Россия 24».

«Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал Мурашко в интервью каналу «Россия 24».

Ранее Михаил Мурашко назвал категорию россиян с самой большой смертностью от COVID-19. По его словам, 85% летальных исходов приходится на россиян старше 60 лет.

За сутки в России подтвердилось 17 813 новых случаев коронавируса. При этом за последние 24 часа вылечились 18 624 человека, умерли 795. Больше всего случаев в Москве и Московской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6 918 965 человек в 85 российских регионах. Из них 6 181 054 выздоровели, 183 224 скончались.

Россия с начала 2021 года проводит масштабную вакцинацию населения. В стране есть несколько собственных вакцин от коронавируса. Большая часть людей делает прививку «Спутником V».