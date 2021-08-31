Глава Минздрава Мурашко анонсировал единый сайт с данными обо всех прививках

Данные о вакцинации россиян можно в будущем систематизировать в рамках одного ресурса. С таким предложением выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, речь идет не только о прививках от коронавируса, но и от других болезней. Сейчас данные о прохождении вакцинации можно получить на госуслугах. Использование этого портала оказалось очень удобным, отметил он в интервью на телеканале «Россия 24».

«Мы сегодня уже отработали ряд механизмов, касаемых, в частности, кабинета государственных услуг. Это не только уже запись на прием к врачу, это и в том числе получение QR-кодов после вакцинации», — сказал Мурашко.

По его мнению, опыт работы показал, что россияне воспринимают это положительно, поэтому в дальнейшем все данные о вакцинации могут собираться в одном ресурсе.

Масштабная кампания по вакцинации россиян от коронавируса началась в январе этого года. В России используется несколько препаратов. Главным образом это «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.

Прививку можно сделать бесплатно в центре вакцинации в поликлиниках, в торговых центрах и общественных местах.