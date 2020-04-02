Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом
Яаков Лицман, министр здравоохранения Израиля, заразился коронавирусом. Премьер страны Биньямин Нетаньяху отправлен на повторный карантин, хотя только вышел с первого. Об этом написало РИА «Новости».
Премьер Израиля просидит на карантине до следующей среды, сообщил «Царьград».
Решение о повторном карантине принято по рекомендации доктора Берковича, лечащего Нетаньяху, а также в соответствии с указаниями министерства здравоохранения.
Напомним, премьер Израиля находился на самоизоляции до 1 апреля после того, как у одной из сотрудниц нашли коронавирус.