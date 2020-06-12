Глава Минздрава допустил возможность плавающего режима ограничений

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены. К такому методу могут прибегнуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом глава Минздрава заявил в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Есть формат, в том числе плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, когда ограничения вводятся в выходные дни», — рассказал Мурашко.

На вопрос о возможности такого формата в России, Мурашко ответил: «Конечно, возможен».

Ранее министр здравоохранения рассказал, что в 21 регионе страны ситуация по коронавирусу спокойная. Однако самая благоприятная ситуация в Тюменской области.

В России выявлено 502 436 случая заражения коронавирусной инфекцией. 261 150 человек выздоровели. Погибли — 6 532, по данным стопкоронавирус.рф.