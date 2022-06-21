Глава Лиги защиты врачей Гальперин заявил о необходимости России остаться в ВОЗ

России стоит остаться в ВОЗ, однако в качестве представителей должны выступать не чиновники, а врачи. Таким мнением поделился глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, Всемирная организация здравоохранения иногда нарушает соглашения. Однако России все равно стоит остаться в организации. По его словам, на данный момент остро стоит проблема представительства в ВОЗ.

«Меня всегда смущало вообще-то, кто у нас представляет нашу российскую медицину в ВОЗ. У нас же не происходило никаких выборов среди медработников. Насколько я знаю, это представители чиновничества, главные врачи и т. д. Я думаю, что было бы целесообразно в будущем пересмотреть отношение к такому представительству», — отметил Гальперин.