Глава Крыма Аксенов разрешил общепитам работать в ночное время

В Крыме сняли запрет на работу ресторанов и сетей общественного питания по ночам. Такой указ подписал Глава Республики Сергей Аксенов. Об этом сообщили РИА «Новости».

Ранее в Крыму действовали ограничения на работу кафе с 23:00 до 8:00. Такое решение приняли власти в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Работать в это время могли лишь те заведения, в которых весь персонал имеет личные QR-коды, передала «Политика сегодня».

«Ограничения не распространяются на деятельность в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, на фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат или QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании или QR-код», — сказано в новом указе.