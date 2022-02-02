Глава ковидного госпиталя перечислил особые симптомы «омикрона»

Симптомы «омикрона» сильно отличаются от проявлений других штаммов коронавируса. Об этом заявил руководитель временного ковидного госпиталя Заур Шугушев.

«Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее», — рассказал профессор радио Sputnik.

Он добавил, что проявления заболевания стали походить на те, которые наблюдались еще до появления коронавируса. При этом стало меньше тяжелых случаев ковида. Но Шугушев считает, что это связано не столько с «омикроном», сколько с повышением осведомленности людей.

«Сейчас хорошо работает профилактика. Люди стали более информированными и сознательными, поэтому в основном к нам стали поступать пациенты со среднетяжелым течением COVID-19», — отметил врач.

По его словам, раньше тяжелых случаев было больше, так как люди занимались длительным самолечением. Теперь 75% госпитализаций представляют собой среднетяжелые случаи заболевания.