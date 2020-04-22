    22 апреля 2020, 14:49

    Глава Карелии пообещал запретить поездки на дачу из-за коронавируса

    Ольга Ломакина

    Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков предупредил местных жителей, что поездки на дачу окажутся под запретом, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщил «Царьград».

    На странице в соцсети «ВКонтакте» он подчеркнул, что нарушения предписаний могут вызвать всплеск заболевания COVID-19. Глава администрации призвал всех оставаться дома и выходить на улицу только в случае реальной необходимости.

    21 апреля днем индекс самоизоляции в Карелии снизился до 2,5 балла. Накануне утром в регионе не было ни одного нового случая заражения, а вечером инфекцию нашли уже у пяти граждан.

    В связи с этим Парфенчиков пообещал запретить ездить на дачи, если люди не будут соблюдать правила безопасности. Сейчас в республике подтверждено 30 заражений коронавирусом. Случаев с летальным исходом пока не было.

    За сутки в России коронавирус подтвердили еще у 5236 человек из 78 субъектов страны. У 43,4% из них не было клинических проявлений болезни. Сейчас заражены 57 999 человек. С начала эпидемии вылечились 4420 россиян. Смертельных случаев зарегистрировано 513.