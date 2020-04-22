Глава Карелии пообещал запретить поездки на дачу из-за коронавируса

На странице в соцсети «ВКонтакте» он подчеркнул, что нарушения предписаний могут вызвать всплеск заболевания COVID-19. Глава администрации призвал всех оставаться дома и выходить на улицу только в случае реальной необходимости.

21 апреля днем индекс самоизоляции в Карелии снизился до 2,5 балла. Накануне утром в регионе не было ни одного нового случая заражения, а вечером инфекцию нашли уже у пяти граждан.

В связи с этим Парфенчиков пообещал запретить ездить на дачи, если люди не будут соблюдать правила безопасности. Сейчас в республике подтверждено 30 заражений коронавирусом. Случаев с летальным исходом пока не было.

За сутки в России коронавирус подтвердили еще у 5236 человек из 78 субъектов страны. У 43,4% из них не было клинических проявлений болезни. Сейчас заражены 57 999 человек. С начала эпидемии вылечились 4420 россиян. Смертельных случаев зарегистрировано 513.