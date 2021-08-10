Глава Института Пастера объяснил важность вакцинации

Директор Санкт-Петербургского Института Пастера, академик РАН Арег Тотолян объяснил, почему важно прививаться даже тем, кто уверен в своем крепком иммунитете. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Даже если удалось не заболеть с начала пандемии, это не дает гарантии на будущее, объяснил медик.

«В период эпидемии нет иного выхода — можно привиться либо заболеть. Ну либо запереться в бункере. Но если человек хочет вести активный образ жизни, то рано или поздно он заболеет», — сказал он.

Если болезнь до сих пор обходит стороной, причиной может быть высокий уровень интерферона альфа на слизистой. Однако эта защита не вечна.

«На любую инфекцию клетки слизистой отвечают продукцией разного рода цитокинов, и один из ключевых из них — интерферон альфа. Он обладает противовирусной активностью, прямым противовирусным действием. Он работает против любого ОРВИ, но это правило не работает против коронавируса. Потому что у него один из ключевых механизмов ускользания от иммунной защиты — это блокада системы интерферона альфа, он его блокирует. Эта блокада обратима, только она длится не часы и не дни — несколько недель. То есть люди с высоким уровнем интерферона альфа в какой-то период времени устойчивы — это, кстати, ответ на вопрос, почему в одной семье кто-то заболел, а кто-то нет, — но завтра не будет такой защиты, она не пожизненная. К сожалению», — объяснил Тотолян.