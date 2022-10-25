Глава Госпиталя для ветеранов войн Кабанов рассказал о специфике работы в учреждении | 360°

Здоровье 25 октября 2022, 19:04 Глава Госпиталя для ветеранов войн Кабанов рассказал о специфике работы в учреждении

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Руководитель Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов отпраздновал свой юбилей. В честь этого он рассказал о специфике работы в медицинском учреждении. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам врача, женщины являются достоинством коллектива госпиталя, так как они обладают большим сердцем. При этом Кабанов подчеркнул, что у них сформировался сплоченный коллектив. Даже в период пандемии из Госпиталя уволились меньше 1% работников.

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«Увольнение доктора с моей стороны — исключительная, чрезвычайно редкая ситуация. Так, был уволен один человек во время пандемии. Мы его брали для усиления, но он проявил себя с очень нехорошей стороны», — заявил медик.

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