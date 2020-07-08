Глава города в Ямало-Ненецком автономном округе заразился коронавирусом

«Нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения — в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города», — написал Гаранин.

Он отметил, что идет на поправку. Как пишет сайт, коллеги мэра заявили, что он довольно стойкий человек, который даже заболев продолжает работать. Так, по важным вопросам он общается по видеосвязи.

Случай инфицирования СОVID-19 среди политических деятелей региона выявлен впервые. Согласно данным оперативного штаба на 7 июля, в больницах округа 939 человек с подтвержденным коронавирусом. В их числе 26 в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом. В целом с начала пандемии в регионе был отмечен 6941 случай COVID-19.