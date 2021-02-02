Глава фонда «Круг добра» рассказал, как будет оказываться помощь тяжелобольным детям

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Дополнительные поступления в бюджет будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Как подчеркнул Ткаченко, работа фонда только дополнит остальные возможности получения помощи.

По словам главы организации, перечень заболеваний, участие в лечении которых будет осуществляться, утвердит экспертный совет. Перечень лекарств составят в попечительском совете фонда. В настоящий момент идет процедура регистрации, проводятся общественные обсуждения проекта. Первые поставки лекарств будут организованы тяжелобольным детям. Данные о них собрали представители Минздрава.

Работа будет производиться после получения информации о пациенте, проверке заявки и принятия решения экспертным советом фонда. Далее по плану поставка лекарства и оценка его эффективности. После регистрации будет организован прямой сбор заявок через сайт.