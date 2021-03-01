Глава ФМБА назвала дату начала испытаний новой вакцины от коронавируса

Глава ФМБА Вероника Скворцова в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством, назначены на июль текущего года, сообщил «Интерфакс».

«С июля. Это будет уже клиника», — уточнила Скворцова.

Она отметила, что клинические испытания продлятся несколько месяцев. Первую и вторую фазы объединят, так как это разрешается соответствующим протоколом. Вакцина относится к препаратам нового поколения, она разрабатывается на новой технологической платформе.

По словам Скворцовой, если изменчивость вируса будет такова, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не допустит связи антител, особенностью вакцины станет воздействие не на S-белок, а на другие белковые компоненты. Такая прививка вызывает не активацию антител, а развитие клеточного иммунитета. Такая защита организма будет длиться дольше.