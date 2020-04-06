Глава Европейского офиса ВОЗ поделился советами для людей на самоизоляции

Бреда подчеркнул, что «физическая активность — важная составляющая здорового образа жизни». По его мнению, она приобретает особое значение, когда «фиксируется все больше случаев заражения COVID-19 и множество здоровых людей вынуждены следовать рекомендациям оставаться дома на добровольном карантине».

«В некоторых странах временно закрываются фитнес-центры и спортзалы, которые помогали многим людям держать себя в форме. Долгое нахождение в домашних условиях без физической активности и сидячий образ жизни — это факторы, которые могут негативно влиять на здоровье и качество жизни», — пояснил глава офиса.

Он посоветовал меньше сидеть, «а часть работы выполнять стоя».

«ВОЗ рекомендует 150 минут физической активности средней интенсивности или 75 минут физической активности высокой интенсивности в неделю — либо сочетание разных видов нагрузок. Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства», — добавил Бреда.