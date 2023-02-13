13 февраля 2023, 23:43
Глава Евразийской ассоциации здоровья Головин рассказал о способах решить проблему курения
Глава Евразийской ассоциации здоровья Головин предложил обезличить пачки сигарет
Чтобы сократить количество курильщиков в России, необходимо использовать комплексный подход. Такой информацией поделился гендиректор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин, сообщило «Радио 1».
Специалист заявил, что хорошей мерой борьбы с курением является обезличивание пачек сигарет. По его словам, подобная практика активно применяется в зарубежных странах.
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Однако, по словам Головина, дополнить подобную меру можно будет применением ценовых и налоговых инициатив, а также пропагандой здорового образа жизни, написало Nation News.
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Курение
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