Здоровье 13 февраля 2023, 23:43 Глава Евразийской ассоциации здоровья Головин рассказал о способах решить проблему курения Глава Евразийской ассоциации здоровья Головин предложил обезличить пачки сигарет

Читать 360tv в

Чтобы сократить количество курильщиков в России, необходимо использовать комплексный подход. Такой информацией поделился гендиректор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин, сообщило «Радио 1».

Специалист заявил, что хорошей мерой борьбы с курением является обезличивание пачек сигарет. По его словам, подобная практика активно применяется в зарубежных странах.

Реклама

Однако, по словам Головина, дополнить подобную меру можно будет применением ценовых и налоговых инициатив, а также пропагандой здорового образа жизни, написало Nation News.

Реклама