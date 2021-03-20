Глава ЕК пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила, что может запретить компании AstraZeneca экспорт вакцины из Евросоюза. Это связано с сокращением поставок препарата в страны ЕС.

Об этом сообщила медиагруппа Funke. Ляйен уточнила, что в первом квартале Евросоюз получил только 30% от оговоренного количества вакцины.

«Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», — пояснила она.

Кроме того, Ляйен рекомендовала не планировать заранее летние отпуска. Она объяснила, что сейчас в мире неблагополучная эпидемическая ситуация и во многих странах ожидается третья волна коронавируса. Также она отметила важность вакцинации.

«Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим», — заключила Ляйен.

Ранее в Германии было зафиксировано 13 случаев тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Возраст людей варьируется от 20 до 63 лет. Европейский лекарственный регулятор не увидел взаимосвязи между прививкой и заболеванием и рекомендовал продолжить вакцинацию. Об этом сообщило ИА Nation News.