Глава Чувашии привился от коронавируса

Глава Чувашии Олег Николаев сделал прививку против коронавируса. Об этом он рассказал на ежедневной планерке 26 апреля. Его слова процитировало «Чувашинформ».

Николаев сообщил, что записался на процедуру через портал «Госуслуги», а также что уже успел провакцинироваться первой частью вакцины в эту субботу. Затем глава Чувашии завел дневник наблюдения за общим состоянием на интернет-странице. Он добавил, что записываться на вакцинацию довольно легко, поскольку не нужно совершать никаких лишних шагов, сообщили «Известия».

«Всем рекомендую пользоваться такой возможностью. Самочувствие после вакцинации хорошее, все это я отразил в дневнике наблюдения за состоянием здоровья», — подытожил он.