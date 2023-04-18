Здоровье 18 апреля 2023, 23:06 Глава чайной компании Пуйда рассказал о напитках, которые могут стать альтернативой кофе Глава чайной компании Пуйда заявил, что вместо кофе можно употреблять напитки с цитрусом

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Многие люди употребляют кофе для того, чтобы взбодриться. Однако данному напитку существует хорошая альтернатива. Эксперт по производству травяных напитков и директор чайной компании Floris Илья Пуйда рассказал, что употреблять, чтобы взбодриться. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, помимо кофеина бодрящим эффектом обладают адаптогены. Они помогают повысить количество энергии и снизить количество кортизола — гормона стресса. Это вещество содержится в родиоле розовой.

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«Также стоит обратить внимание на цитрусовые и ингредиенты, содержащие витамин С. Дело в том, что витамин C участвует в процессах синтеза норадреналина, который является важным нейромедиатором, отвечающим за энергию и бодрость», — рассказал Пуйда.