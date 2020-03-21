Глава Башкирии пригрозил карантином вернувшимся из-за рубежа туристам

Он подчеркнул, что всех вернувшихся из поездок за рубеж нужно поместить в карантин на две недели. Также глава региона напомнил, что за нарушение режима самоизоляции грозит ответственность.

Радий Хабиров попросил жителей республики, которые недавно ездили в другие страны, не подвергать опасности жизни земляков. Он подчеркнул, что две недели самоизоляции — это обязательный срок, который надо выдержать.

Пока в регионе не зафиксировали ни одного случая заболевания. Под наблюдением врачей находятся 48 человек. Все они в изоляции.