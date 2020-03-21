    21 марта 2020, 22:15

    Глава Башкирии пригрозил карантином вернувшимся из-за рубежа туристам

    Анатолий Минкин

    Количество жителей Башкирии, которые вернулись домой из заграничных поездок составило до 15 тысяч человек. Все они могут быть потенциальными носителями коронавируса. Как сообщил сайт ToDay News Ufa, с таким заявлением выступил глава республики Радий Хабиров.

    Он подчеркнул, что всех вернувшихся из поездок за рубеж нужно поместить в карантин на две недели. Также глава региона напомнил, что за нарушение режима самоизоляции грозит ответственность.

    Радий Хабиров попросил жителей республики, которые недавно ездили в другие страны, не подвергать опасности жизни земляков. Он подчеркнул, что две недели самоизоляции — это обязательный срок, который надо выдержать.

    Пока в регионе не зафиксировали ни одного случая заболевания. Под наблюдением врачей находятся 48 человек. Все они в изоляции.