Здоровье 05 июля 2023, 18:38 Глава АФРП Дмитриев рассказал, стоит ли покупать дженерики Глава АФРП Дмитриев заявил, что дженерики не уступают по качеству оригиналу

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Дженерики не уступают оригинальным лекарстам. Такой информацией поделился председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, низкая стоимость таких лекарств заключается в том, что производители не вкладывают деньги в производство. Они используют уже готовые составы. Таким образом себестоимость таких препаратов на порядок ниже.

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«Затраты компаний, которые занимаются воспроизведенными препаратами, сводятся лишь к производственному процессу. Как правило, субстанция одна и та же, терапевтический эффект эквивалентен оригиналу», — заявил Дмитриев.