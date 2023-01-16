Здоровье 16 января 2023, 10:00 Глаукома и катаракта «молодеют»! В чем причина и какие последствия?

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С течением времени все больше людей страдают от заболеваний глаз. Наиболее распространенными среди них являются катаракта и глаукома. Лучшим из того, что можно сделать на начальной стадии, — обратиться к врачу. Высококвалифицированный офтальмолог и офтальмохирург Мария Петрова в эксклюзивном интервью рассказала о причинах возникновения катаракты и глаукомы и описала последствия несвоевременного обращения за помощью. Кроме того, медик открыла малоизвестные аспекты лечения и диагностики данных заболеваний и поделилась информацией, о которой умалчивают другие врачи.

В эксклюзивном видео Мария Петрова рассказала, может ли постоянная работа за компьютером до боли в глазах стать причиной развития катаракты и глаукомы. Врач предупредила об опасности ночного вождения автомобиля. Офтальмолог нашла ответы и на наиболее популярные вопросы: способен ли медик невооруженным глазом определить катаракту, глаукому, а также в каком возрасте можно столкнуться с этими заболеваниями.

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В интервью врач Мария Петрова объяснила, почему пациенты с такими проблемами глаз меньше других подвержены развитию серьезных заболеваний. Она заверила, что глаукома и катаракта совсем не приговор. Исправить врожденную глаукому, к примеру, могут в Федеральном центре офтальмологии и микрохирургии глаза YourMed. Помимо этого, офтальмолог рассказала, как именно проходят операции в больнице.

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Мария Петрова поделилась интересными случаями из врачебной практики и ознакомила слушателей с инновационным оборудованием Федерального центра офтальмологии и микрохирургии глаза. Именно благодаря ему лечение глазных заболеваний стало безболезненным, быстрым и с минимальным периодом реабилитации.

Смотрите сами и приглашайте на просмотр родителей. Эта информация будет полезна для врачей. Возможно, благодаря этому выпуску вы сможете уберечь их от полной потери зрения.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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