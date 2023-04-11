Здоровье 11 апреля 2023, 17:22 Гипнотерапевт Суренян предупредил, что переедание после поста опасно для здоровья

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После строгих ограничений Великого поста крайне важно не набрасываться на еду и не переедать, потому что иначе можно нарушить работу пищеварительных органов. Об этом Pravda.Ru рассказал специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян.

Он предостерег от бесконтрольного поглощения пищи и рекомендовал возвращаться к привычному питанию постепенно. Крайне важно не перегружать организм тяжелой пищей в первые недели после поста.

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Также специалист добавил, что яйца, творог, молоко и кисломолочные продукты можно есть без ограничений. Все они богаты белком, что поможет поддержать нормальный вес. Кроме того, Георгий Суренян напомнил о важности достаточной гидратации и посоветовал пить больше воды.

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