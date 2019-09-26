Гипертоникам предложили включить в рацион авокадо

Чай из боярышника спасет от высокого давления Подробнее

Людям с атеросклерозом нужно понижать уровень «плохого» холестерина, который влияет на образование бляшек в сосудах. Для этого стоит обратить внимание на авокадо, миндаль и оливковое масло.

Гипертоникам диетолог рекомендует ежедневно пить каркаде. При регулярном употреблении этого травяного чайного напитка давление снизится. А еще пациентам с повышенным давлением помогут ананасы и свекольный сок, так как в них содержится много салициловой кислоты, разжижающей кровь.

Чтобы вылечить деменцию, следует употреблять жирную морскую рыбу — тунца, сельдь и скумбрию. Помимо этого поможет льняное масло, которое содержит кислоты омега-3. А две чашки какао каждый день улучшат мозговое кровообращение.