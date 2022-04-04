Гипертоникам посоветовали заменить соль на перец

Людям, страдающим повышенным давлением, стоит вместо соли добавлять в пищу перец или другие приправы. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Как пояснила специалист, соль увеличивает давление у людей с гипертонической болезнью. Однако чтобы пища не казалось совсем пресной, вместо соли можно добавлять различные приправы и специи.

«Если мы употребляем продукты без соли и каких-либо добавок, мы будем чувствовать пресный вкус. Еда свою миссию выполнит, но мы не получим удовлетворения от приема пищи», — сообщила Соломатина.

Кроме того, специи помогают быстрее насытиться, улучшают пищеварение и не несут таких негативных последствий, как ожирение, диабет и другие заболевания, написало РИА ФАН.

«Помимо питательных веществ, от еды нам нужно, чтобы она дергала за те струнки в головном мозге, которые давали бы нам более широкую палитру ощущений. Мозг откликается более активно на множество раздражителей, среди которых и специи, придающие вкус даже самой пресной еде без соли», — заключила диетолог.