Гипертоникам посоветовали делать растяжку для снижения давления

Растяжка оказалась эффективным способом снизить артериальное давление. Во всяком случае, она быстрее действует на сердечно-сосудистую систему, чем ходьба, выяснили ученые из канадского Университета Саскачевана.

Исследование проводилось в течение двух месяцев. В нем принимали участие 40 добровольцев, средний возраст которых составил 61 год. У них измеряли артериальное давление до и после физической нагрузки. Выяснилось, что у группы, которая занималась растяжкой, давление снижалось сильнее.

При этом участники эксперимента, занимавшиеся ходьбой, потеряли больше жировых отложений на талии.

«Когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете и все кровеносные сосуды, которые из питают, включая крупные артерии», — сказано в заявлении ученых на сайте университета.

При растягивании кровеносных сосудов сопротивление кровотоку снижается, а значит не будет повышаться и артериальное давление, говорится в пояснении.

Растяжка может быть доступным аналогом прогулке, который не зависит от погоды, говорят исследователи. При этом людям с гипертонией они рекомендуют разные виды активности — помимо ходьбы или растяжки это может быть велосипед или прогулки на лыжах.

Занятия спортом способствуют сжиганию жира, что снижает уровень холестерина и сахара в крови.