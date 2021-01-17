Гипертоникам посоветовали делать растяжку для снижения давления
Исследование проводилось в течение двух месяцев. В нем принимали участие 40 добровольцев, средний возраст которых составил 61 год. У них измеряли артериальное давление до и после физической нагрузки. Выяснилось, что у группы, которая занималась растяжкой, давление снижалось сильнее.
При этом участники эксперимента, занимавшиеся ходьбой, потеряли больше жировых отложений на талии.
«Когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете и все кровеносные сосуды, которые из питают, включая крупные артерии», — сказано в заявлении ученых на сайте университета.
При растягивании кровеносных сосудов сопротивление кровотоку снижается, а значит не будет повышаться и артериальное давление, говорится в пояснении.
Растяжка может быть доступным аналогом прогулке, который не зависит от погоды, говорят исследователи. При этом людям с гипертонией они рекомендуют разные виды активности — помимо ходьбы или растяжки это может быть велосипед или прогулки на лыжах.
Занятия спортом способствуют сжиганию жира, что снижает уровень холестерина и сахара в крови.