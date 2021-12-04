Гипертоникам назвали продукты для снижения давления и риска инфаркта

Терапевт Юму Мори рассказал, что шоколад способствует снижению артериального давления. Также он может снизить риск инфаркта. Об этом сообщил журнал Diamond online.

В темном шоколаде содержатся флавонолы какао, которые расширяют сосуды. Кроме того, исследование с 70 тысячами человек показало, что этот десерт понижает риск инфаркта.

Мори уточнил, что не все виды шоколада полезны. Тесты показали, что помогает понизить артериальное давление только темный шоколад. А вот белый на этот показатель никак не влияет.

Мори подчеркнул, что лучше всего выбирать шоколад, в котором содержится не менее 70% какао.

Руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова рассказала, что качественный шоколад должен таять во рту, так как температура его расплавления совпадает с температурой человеческого тела.

В состав хорошего шоколада входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов. Также в нем должно быть не менее 18% масла какао и более 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов. Чтобы проверить качество шоколада, его нужно растопить.