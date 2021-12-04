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    04 декабря 2021, 16:02

    Гипертоникам назвали продукты для снижения давления и риска инфаркта

    Терапевт Мори: шоколад снижает вероятность инфаркта

    Дарья Морозова

    Терапевт Юму Мори рассказал, что шоколад способствует снижению артериального давления. Также он может снизить риск инфаркта. Об этом сообщил журнал Diamond online.

    Гипертоникам назвали продукты для снижения давления и риска инфаркта

    В темном шоколаде содержатся флавонолы какао, которые расширяют сосуды. Кроме того, исследование с 70 тысячами человек показало, что этот десерт понижает риск инфаркта.

    Мори уточнил, что не все виды шоколада полезны. Тесты показали, что помогает понизить артериальное давление только темный шоколад. А вот белый на этот показатель никак не влияет.

    Мори подчеркнул, что лучше всего выбирать шоколад, в котором содержится не менее 70% какао.

    Руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова рассказала, что качественный шоколад должен таять во рту, так как температура его расплавления совпадает с температурой человеческого тела.

    В состав хорошего шоколада входить не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов. Также в нем должно быть не менее 18% масла какао и более 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов. Чтобы проверить качество шоколада, его нужно растопить.