Гипертонию посчитали частой причиной смерти при коронавирусе

По информации «Свободной прессы», российские ученые заметили, что страх перед коронавирусом может обострять сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и гипертонию.

Медики пояснили, что некоторые лекарства от гипертонии (ингибиторы АПФ) могут негативно повлиять на состояние пациента с коронавирусом. Предполагается, что фермент, количество которого растет при использовании этих препаратов, помогает патогену прикрепиться к клеткам.

Однако, по словам научного сотрудника лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давида Наимзада, теорию еще не доказали клинически.

«Европейское общество кардиологов даже выпустило заявление, в котором сказано не прекращать прием данных лекарств», — добавил он.