Гинзбург объяснил связь способа питания в детстве и становления личности

Пищевые привычки, сформированные ребенком в детстве, влияют на его формирование в дальнейшей жизни. Наиболее часто дети испытывают недостаток омега-3 жирных кислот, витамина D, цинка, йода и магния.

«При неправильном питании получаем неполноценное умственное и физическое развитие. Речь не идет об умственной неполноценности, речь идет о том, что человек становится менее успешен», — заявил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург изданию «ПолитРоссия».

Также он добавил, что избыточный вес в детстве практически всегда приводит к проблемам с лишними килограммами в будущем.