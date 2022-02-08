Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у привитых «Спутником М» подростков

Никаких побочных эффектов у подростков от 12 до 17 лет, привитых от коронавируса вакциной «Спутник М», не наблюдается. Об этом глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью «Интерфаксу».

«Мне бы сразу сказали, а так как ничего не говорят, значит, никакой побочки там нет», — сказал Гинцбург.

Центр имени Гамалеи планирует нарастить объемы производства вакцины, добавил он. По словам Гинцбурга, в регионах есть запрос на дополнительные дозы.

Гинцбург также признался, что пока сложно давать прогнозы, будут ли следующие штаммы коронавируса более опасными. Он отметил, что нынешних темпов вакцинации в России пока недостаточно для профилактики появления новых штаммов, передала «Газета.ru».

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее сообщал, что большинство подростков переносят вакцинацию очень легко, без каких-либо симптомов, писал RT.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник M» 24 ноября 2021 года. Препарат содержит одну пятую дозы «Спутника V» для взрослых, отметила газета «Известия».