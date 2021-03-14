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    14 марта 2021, 00:36

    Гинцбург заявил об испытании препаратов от внутрибольничной инфекции

    Кирилл Фролов

    В Центре имени Гамалеи разрабатывают новое поколение лекарств, призванное бороться с внутрибольничной инфекцией, которая не поддается обычным антибиотикам. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

    Гинцбург заявил об испытании препаратов от внутрибольничной инфекции

    «Это фактически следующее поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности», — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву, которое вышло на YouTube.

    Сейчас проходит третья стадия клинических испытаний препарата, уточнил Гинцбург.

    По словам специалиста, во время пандемии пациенты умирают в стационарах из-за того, что заражаются внутрибольничными инфекциями, которые не реагируют на существующие антибиотики.

    «У нас в течение последних 10 лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций», — сказал он.

    Когда именно появится препарат от внутрибольничных инфекций, ученый не уточнил.