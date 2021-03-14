Гинцбург заявил об испытании препаратов от внутрибольничной инфекции

В Центре имени Гамалеи разрабатывают новое поколение лекарств, призванное бороться с внутрибольничной инфекцией, которая не поддается обычным антибиотикам. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Это фактически следующее поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности», — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву, которое вышло на YouTube.

Сейчас проходит третья стадия клинических испытаний препарата, уточнил Гинцбург.

По словам специалиста, во время пандемии пациенты умирают в стационарах из-за того, что заражаются внутрибольничными инфекциями, которые не реагируют на существующие антибиотики.

«У нас в течение последних 10 лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций», — сказал он.

Когда именно появится препарат от внутрибольничных инфекций, ученый не уточнил.