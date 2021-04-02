Гинцбург заявил о возможности передачи антител от матери ребенку через плаценту

Антитела против коронавируса могут перейти ребенку от матери через плаценту во время беременности. Специалист отметил плюс этой биологической возможности. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела», — заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

Ренее сообщалось, что младенец с антителами родился во Флориде от матери, которую вакцинировали препаратом Modernа, когда она была беременна, напомнила «Газета.ru».

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что антитела могут передаться от матери новорожденному при грудном вскармливании. Эта защита от коронавируса будет недолговечной, так как полученные таким способом антитела быстро разрушаются.