Гинцбург заявил о способности «Спутника V» защитить от индийского штамма коронавируса

Препарат против коронавируса «Спутник V» способен защитить организм от индийского штамма коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, лабораторные исследования показали высокую эффективность вакцины «Спутник V» в отношении индийского штамма коронавируса.

«Если речь идет об эффективности [вакцины «Спутник V“] в лабораторных условиях — есть снижение 1,4–2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», — передал «Интерфакс» его слова.

Он добавил, что вакцина создает очень большой запас по концентрации антител. Поэтому привитый получит защиту от индийского штамма, подчеркнул Гинцбург.

Также директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии сегодня сообщил, что в Москве зафиксировали новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом. В Роспотребнадзоре ранее назвали единственный способ, который поможет справиться с пандемией коронавируса, — это массовая вакцинация.