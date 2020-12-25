Гинцбург заявил о безопасности «Спутника V» для аллергиков

Он отметил, что в ходе наблюдения аллергических реакций не было у участников первой, второй и третьей фазы клинических испытаний, а также у граждан, получивших инъекции после поступления в гражданский оборот.

«Министерство здравоохранения с Росздравнадзором очень жестко отслеживают всю побочку», — отметил он.

Как сообщило РИА ФАН, сотрудник американской компании Pfizer после введения разработанного препарата чуть не скончался от сильной аллергической реакции. Его спасла срочная госпитализация.

По данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, всего в стране зафиксировали пять подобных случаев после введения вакцины. По мнению экспертов такая реакция может быть на вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Модерна.