Гинцбург заявил, что мир может не пережить еще одну пандемию

Человечество может не выдержать второго нашествия микроорганизмов, как сейчас. В связи с этим нужно иметь план на случай еще одной пандемии, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать», — процитировало Гинцбурга РИА «Новости».

Ученый заявил, что из нынешней ситуации нужно сделать как научные, так и организационные выводы. Необходим очень четкий план действий на случай новой пандемии, даже если в ближайшее время она не случится, подчеркнул он.

Гинцбург отметил, что если бы такой план существовал до коронавирусной пандемии, то на борьбу с ковидом потратили бы гораздо меньше средств. Об этом он рассказал в ходе беседы, которая была организована Российским еврейским конгрессом.

Он также заявил, что пока неизвестно, как будет развиваться пандемия, потому что никто не знает, как пойдет эволюция коронавируса.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее сообщил, что ведомство получило от Центра имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков.