Гинцбург усомнился в более легком течении болезни при «омикроне»

Люди с ослабленным иммунитетом могут тяжело болеть при заражении штаммом коронавируса «омикрон». Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он рассказал РИА «Новости», что нельзя однозначно говорить о более легком течении болезни при инфицировании «омикроном».

«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — отметил Гинцбург.

По его словам, эта проблема, скорее всего, не коснется тех, кто привит «Спутником V». В стране, по последним данным, зафиксировано более 1500 случаев заражения «омикроном».

Медики регулярно обращают внимание на то, что вакцинация на сегодняшний день является самым надежным способом защиты от коронавируса. ВОЗ осенью прошлого года заявили, что смертность от SARS-CoV-2 связана с отказом от профилактической иммунизации.

В России коллективный иммунитет составляет 63,9%, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.