Гинцбург сравнил прогнозы о росте заболеваемости ковидом с гаданиями

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в обоснованности прогнозов относительно возможного резкого роста заболеваемости ковидом в середине апреля. Ученый сравнил такие оценки с гаданиями. Об этом Гинцбург сообщил «Интерфаксу».

На прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что, по математическим подсчетам аналитиков «СберИндекса», в России к середине апреля может почти вдвое вырасти количество новых случаев заражений коронавирусом, более чем до 15 тысяч в сутки. Но глава Центра имени Гамалеи усомнился в таких прогнозах.

«Я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», — сказал Гинцбург.

Он указал, что если бы у аналитиков были какие-то базы данных, на которых они строили бы свои прогнозы, то еще мог бы поверить в такие данные. Ученый отметил, что не является сторонником деления этапов пандемии на «волны».

Ранее Гинцбург выразил надежду на бессрочное действие иммунитета после прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Накануне в оперштабе сообщили, что число новых заражений за сутки составило 8704.