Гинцбург: «Спутником V» привиты порядка 10 млн человек

По всему миру вакциной от коронавируса «Спутник V» привились 10-11 миллионов человек. Об этом сообщил глава разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцинировано порядка 10-11 миллионов, а может быть и больше, если учесть зарубежные страны», — привел ТАСС слова ученого.

Гинцбург добавил, что «Спутник V» защищает от известных мутаций вируса, «которые приобрели эпидемиологический потенциал», — британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Центр им. Гамалеи разрабатывает технологии для быстрой адаптации вакцин к новым штаммам в случае необходимости. Эти технологии, сообщил глава центра, находятся «на стадии выхода».

Он также заявил о необходимости «принять такую регуляторику», чтобы быстро регистрировать обновленный вариант вакцины и «не заставлять производителей проходить все необходимые стадии» подтверждения безопасности и эффективности препарата.

Руководитель Центра им. Гамалеи также сообщил, что повторно «Спутник V» можно ставить через полгода после первой вакцинации от коронавируса, уточнило РИА «Новости».